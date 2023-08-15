Неверно поняли: в самарском минздраве объяснили просьбу не звонить в скорую с температурой до 40°C

Глава минздрава Самарской области Андрей Орлов попросил жителей не вызывать скорую помощь при температуре ниже 40 градусов, а обращаться в поликлиники. Так он ответил на жалобу местного жителя о том, что скорая помощь долго не приезжала на вызов человека с температурой 39,8°C. Слова министра вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях, пресс-службе пришлось выпустить разъяснение по этому поводу.

Повышение температуры тела при болезни является основанием для вызова скорой помощи, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области. Таким образом представитель ведомства прокомментировал РИА Новости высказывание главы местного Минздрава Андрея Орлова, попросившего обращаться с этим симптомом в поликлиники.

По словам собеседника агентства, СМИ неверно интерпретировали слова чиновника.

«Поясню: скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения, состояния с угрозой для жизни, различные травмы, ДТП. Повышение температуры относится к неотложным вызовам », — сказал сотрудник министерства.

Он добавил, что всего в Самарской области работают 137 бригад неотложной помощи, которые выезжают в том числе к пациентам с симптомами простуды и гриппа. Обычно они прибывают на место вызова в течение двух часов, однако из-за роста числа заболевших это время может увеличиваться.

Поводом для этих разъяснений стали слова Орлова, сказанные им 25 декабря в ходе прямого эфира в Центре управления регионом. Ему поступила жалоба от местного жителя: человек вызвал скорую из-за температуры 39,8°, однако он ждал медиков два часа и сбил ее самостоятельно. Глава Минздрав ответил, что обращения по поводу температуры относятся ко второй очередности.

«Основная задача скорой — выезжать на те вызовы, которые являются экстренными. То есть это острые сосудистые катастрофы, подозрение на инфаркт, инсульт, дорожно-транспортные происшествия. Те ситуации, которые сейчас, в зимний период времени случаются на улицах. Это первостепенная задача, которую скорая в большей части случаев всегда выполняет», — сказал Орлов.

Министр рекомендовал жителям в случае подъема температуры до 40° обращаться в поликлиники, а не в службу скорой помощи. Это высказывание вызвало в соцсетях волну недовольства среди жителей региона.

Инцидент произошел спустя всего несколько дней после того, как 22 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как пишет портал 63.ru, пристыдил Орлова за жалобы жителей на невозможность дозвониться до скорой помощи. Министр попытался объяснить, что число вызовов выросло из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ — по его словам, с повышением температуры связаны 70% обращений. Чтобы снизить нагрузку на диспетчерский центр, Минздрав запустил информационную кампанию, в которой рассказывает, что при симптомах простуды лучше обращаться в поликлиники, а не в скорую .

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в разговоре с радио Sputnik отметил, что вопрос вызова скорой помощи является важным и болезненным для российской системы здравоохранения:

«Она не является тем, под что изначально должна быть заточена любая неотложная помощь — это прежде всего транзит между пациентом и госпиталем.

То есть скорая не должна приезжать сбивать температуру, успокаивать, я не знаю, смотреть там есть что-то опасное или нет. Она приезжает, берет в охапку человека, стабилизирует его состояние и везет быстрее в больницу. Во всех остальных случаях она не нужна»,

— объяснил медик.

Он добавил, что в скорую следует обращаться в случаях, когда «прямо совсем все плохо». При этом ориентироваться стоит не только на температуру, но и на другие симптомы . Например, обращаться в неотложку следует даже если жара нет, однако у человека нарушено дыхание, либо спутано сознание, или есть другие опасные симптомы.

Кузьменко выразил мнение, что во многом такая проблема в непонимании людьми функции скорой помощи вызвана тем, что им не рассказывают основы медицинской грамотности:

«Надо людей обучать там с ранних лет, со школы, буквально водить уроки, где объяснять: «Да забудьте вы про эти параметры». Есть определенные вещи, вот когда человек там дышать не может, например, когда у него боль в груди, например, когда у него острая боль в животе, что такое острая боль. То есть когда человека, ну, приучают ориентироваться на самочувствие».

Врач добавил, что при развитии грамотности россиян в этих вопросах ситуации, когда люди вызывают скорую помощь «просто так», исчезнут.