«Жила так, как хотела». Умерла Брижит Бардо

Ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, символ раскованной Франции 60-х Брижит Бардо. Ее имя было синонимом сексуальности, ее обожали мужчины, ей завидовали и пытались подражать женщины. В 40 лет она оставила актерскую карьеру и посвятила себя защите животных. «Газета.Ru» — о самой свободной актрисе ХХ века.

Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили прессе представители ее именного благотворительного фонда.

«Фонд Брижит Бардо с безграничной печалью сообщает о кончине своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая предпочла отказаться от престижной карьеры и посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду», — говорится в заявлении.

Деталей, которые касались бы причин, времени и места смерти Брижит Бардо, представители организации не привели. Однако в последнее время поклонники переживали за ее здоровье. В октябре Брижит Бардо перенесла операцию, а в середине ноября оказалась в больнице города Тулона, при этом заболевание актрисы не раскрывалось. В конце ноября СМИ сообщили, что актриса выздоравливает и вернулась из госпиталя на свою виллу La Madrague в Сен-Тропе.

Детство и юность Брижит Бардо

Брижит Бордо на съемках фильма Роже Вадима «Ювелиры лунного света» (1958) Graphic House/Getty Images

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в обеспеченной семье в Париже. Ее отец Луи Бардо был инженером, работал в фирме отца, производившей ацетилен и сжатый воздух. Мать, Анн-Мари Мюсель, происходила из семьи директора страховой компании и занималась домашним хозяйством и воспитанием дочерей (младшая сестра Брижит Мижану тоже стала актрисой, но быстро отказалась от экранной карьеры).

По воспоминаниям актрисы, ее с сестрой растили в строгости: они должны были хорошо вести себя за столом и прилично одеваться. А когда однажды во время игры они разбили родительскую вазу, девочек выпороли, а после холодно разговаривали с ними на «вы», как с чужими.

Брижит Бардо ходила в католическую школу, еще в детстве начала заниматься танцами и делала успехи. В 14 лет она поступила в Парижскую консерваторию музыки и танца, занималась у хореографа русского происхождения Бориса Князева. Но вместо балетной карьеры начала делать модельную: на нее обратила внимание основательница и редактор журнала Elle Элен Гордон-Лазарефф. В марте 1950 года 15-летняя Брижит появилась на обложке издания — после чего получила приглашение сняться в картине Les Lauriers sont coupés («Лавры сорваны») режиссера Марка Аллегре. Роль она, правда, не получила, но встретила будущего мужа Роже Вадима, в то время он был ассистентом режиссера.

С Роже Вадимом, который был старше нее на шесть лет, у Брижит Бардо завязался страстный роман, что вызвало, конечно, гнев родителей — а они изначально были против того, чтобы она пробовала себя в кино. Но запреты не помогали. Когда отец попытался отправить дочь учиться в Англию, она сунула голову в пылающую духовку. Родителям пришлось согласиться с выбором подростка. В 18 лет Брижит Бардо вышла замуж за Роже Вадима.

Как Брижит Бардо стала секс-символом Франции

Брижит Бардо, 1960-е годы Global Look Press

В 1952 году она вновь снялась для Elle и получила первую небольшую роль в кино — снялась в фильме «Нормандская дыра» с участием Бурвиля. В том же году она исполнила первую главную роль: в картине «Манина, девушка в бикини» она сыграла, собственно, Манину, юную дочь смотрителя маяка, у которой завязывается роман с заезжим студентом. С картиной был связан скандал: в Каннах 19-летняя Бардо позировала фотографам в слишком откровенном по тем временам купальнике. Впрочем, с этого эпизода пошла мода на бикини.

Слава секс-символа пришла к Брижит Бардо после нескольких фильмов 1956 года.

Прежде всего, это музыкальная комедия «Ох уж эта девчонка!» — актриса сыграла дочь директора клуба, оставленную на попечение работнику заведения. Дальше был фильм «Мадемуазель Стриптиз», где она исполнила роль автора откровенного романа, решившую принять участие в конкурсе любительского стриптиза. Вскоре с участием Бардо вышла картина «Невеста слишком хороша» — о модели, которая пытается привлечь внимание красавца-редактора.

Наконец, культовый «И Бог создал женщину», режиссерский дебют Роже Вадима, который окончательно сформировал имидж Брижит Бардо как «сексуальной кошечки». Фильм оказался настолько откровенным, что в США его подвергли жесткой цензуре. И неудивительно — ведь 22-летняя Брижит Бардо сыграла в картине юную сироту, которая проводит время на пляже в Сен-Тропе, загорает обнаженной, бродит без обуви и вводит в смущение мужчин (их сыграли Жан-Луи Трентиньян и Курд Юргенс).

Среди самых известных картин Брижит Бардо этого периода — «Парижанка» (1957 год), «Ювелиры лунного света» Роже Вадима и «В случае несчастья» с Жаном Габеном (1958 год). В 1959-м вышел первый фильм, в котором Брижит Бардо не раздевалась — знаменитая картина «Бабетта идет на войну», после которой в моду вошла прическа, получившая соответствующее название.

Кадр из фильма «Бабетта идет на войну» (1959) Columbia Pictures

Несмотря на имидж, Бриджит Бардо все же снялась в серьезных лентах, где ее сексуальность нужна была для реализации художественного замысла . В фильме «Истина» 1960 года она сыграла девицу, внешне взбалмошную и избалованную, которую обвиняют в убийстве возлюбленного — ее история рассказывается на суде, в процессе которого девушка меняется на глазах. Фильм был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный, а Бардо доказала, что способна на глубокие драматические роли.

В 60-е был пик карьеры актрисы: «Знаменитые любовные истории» с Делоном и Бельмондо, «Частная жизнь» с Марчелло Мастроянни, «Отдых воина» с Робером Оссейном, «Презрение» Жан-Люка Годара. В конце 60-х она снялась в голливудских лентах. Параллельно Брижит Бардо записала несколько альбомов, в том числе, дуэтом с Сержем Генсбуром. В голосе ее была та же сексуальность, что и во внешности и пластике. Кстати, знаменитую композицию «Je t'aime... moi non plus» Генсбур изначально записал именно с Бардо, с которой у него был краткосрочный роман. Но она уговорила его не публиковать запись, чтобы не вызвать приступ ревности о тогдашнего мужа Гюнтера Сакса. Годом позже Генсбур выпустил песню в дуэте с Джейн Биркин.

С 1969 по 1972 год Брижит Бардо была воплощением Марианны — символа Франции, у которого до тех пор не было реального лица. В это время она снимается, в основном в комедиях, и не очень успешных. В 1973-м вышла ее последняя работа с Роже Вадимом, к тому моменту давно уже бывшим мужем — эротическая драма «Если бы Дон Жуан был женщиной». Героиня Брижит Бардо в этом фильме — женщина с мировоззрением и манерой поведения Дон Жуана.

«Брижит всегда создавала впечатление сексуальной свободы — она была совершенно открытым и свободным человеком без какой-либо агрессии. Так что я дал ей роль мужчины, и она потрясла меня», — говорил о ней Роже Вадим.

Сама Бардо утверждала, что «Дон Жуан» станет ее предпоследним фильмом. И действительно, после она снялась только в одной картине — она называлась «История про Колино-юбочника» — и объявила об окончании актерской карьеры. В 1974-м она закончила и карьеру секс-символа , снявшись в 40-летнем возрасте для журнала Playboy.

Как Брижит Бардо защищала животных

Брижит Бардо в программе «Panorama», 1966 год INA/Getty Images

Первой акцией Брижит Бардо в защиту животных были съемки на льдине в Канаде рядом с морскими котиками — так она протестовала против охоты на них. Она стала вегетарианкой, в 1986-м основала свой фонд, распродав украшения и личные вещи.

Бардо призывала французов отказаться от конины, обвиняла китайцев в истреблении медведей, тигров и носорогов ради изготовления афродизиаков , делала пожертвования на стерилизацию уличных собак в Венгрии. В 2010-м она написала письмо королеве Дании Маргрете II с требованием остановить охоту на дельфинов на Фарерских островах. А когда в 2011-м министр культуры Франции Фредерик Миттеран включил в список национального наследия бой быков, написала ему письмо протеста.

Мужья и любовники Брижит Бардо

Жан-Луи Трентиньян и Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» (1956) Global Look Press

Официально актриса была замужем четыре раза. Брак с Роже Вадимом продлился с 1952 по 1956 год: супруги расстались, поскольку у Бардо завязался роман с Жан-Луи Трентиньяном на съемках картины «И Бог создал женщину». С Трентиньяном она прожила два года, но это были запутанные отношения, ведь актриса встречалась параллельно с музыкантом Жильбером Беко.

Вторым мужем Брижит Бардо стал Жак Шарье, с которым она снималась в картине «Бабетта идет на войну». Актеры поженились в июне 1959-го — им прошлось это сделать из-за беременности Бардо. Ребенка она совсем не хотела и не собиралась становиться матерью, ей претила мысль, что ее красивый плоский живот округлится. Когда в январе 1960-го родился мальчик Николя, Брижит впала в депрессию и попыталась покончить с собой. Кормить грудью она отказалась.

Брижит Бардо с сыном Николя в своей парижской квартире, 1960-й год AP

Ребенка вырастил отец — после развода в 1962 году Николя остался с ним. Когда мальчику было 12 лет, он попросил у матери разрешения остаться у нее подольше, но она отправила его к отцу, поскольку собиралась на вечеринку. С тех пор сын с Брижит Бардо не общался, и даже ее попытки восстановить отношения, когда Николя повзрослел, были не очень успешны — на свадьбу он ее не позвал.

Шарье и Бардо развелись из-за романа актрисы с Сами Фреем, ее партнером по фильму «Истина». Отношения, впрочем, длились недолго. Следующим мужем актрисы стал германский миллиардер Гюнтер Сакс (брак продлился с 1966-го по 1969-й).

Среди возлюбленных актрисы в разные годы были музыканты Саша Дистель, Боб Загури, Серж Гейнсбур, актеры Патрик Жиль, Уоррен Битти, писатель Джон Гилмор. А вот Шону Коннери, с которым Бардо снималась в вестерне «Шалако» в Голливуде, актриса отказала. Она объясняла это тем, что не считает себя «девушкой Бонда».

В последний раз Брижит Бардо вышла замуж в 1992 году — в возрасте 58 лет — и уже не разводилась. Ее избранником стал Бернар Д'Ормаль, предприниматель из Южной Африки, который позже занялся продюсированием фильмов. Он известен также как советник лидера правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Сама Бардо, к слову, не раз высказывалась в духе партии — например, против миграции, — чем вызывала возмущение глобалистов.

Вызывать возмущение она не стеснялась ни в юности, ни во пожилом возрасте. В интервью, которое Брижит Бардо дала журналу «Огонек» по случаю своего 80-летия, актриса призналась: «Мне все уши прожужжали по поводу свободы, которую я подарила женщинам. Так вот, я это не специально, у меня не было такой цели. Это, как говорится, не было моей проблемой: я жила так, как того хотела, совершенно свободной, вот и все».