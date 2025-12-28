«Его не били, его любили». Львенка с переломами и истощением забрали у блогера из Москвы

У 22-летнего блогера из Москвы забрали львенка, которого он содержал в своей квартире в «Москве-Сити». Животному диагностировали вирусную лейкемию, а также переломы позвоночника, хвоста и трех лап. За его жизнь борются ветеринары. Блогер не раз показывал львенка в своих видео: кормил едой из ресторанов, катал на Rolls-Royce и снимал, как убирает за своим питомцем пачкой пятитысячных купюр.

У 22-летнего блогера-миллионера Дмитрия Котова забрали львенка, которого он держал в квартире в «Москве-Сити». Как сообщили в столичной прокуратуре, животное искалечено и сильно болеет.

«При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания», — рассказали в ведомстве.

2,5-месячную львицу блогер сам передал волонтерам в ночь на 25 декабря. Начата проверка сразу по двум уголовным статьям : о жестоком обращении с животными и о незаконной покупке и содержании животного, запрещенного к проживанию в квартирах (львы включены в перечень видов животных, которых с 1 сентября 2023 года нельзя содержать в качестве питомцев).

На кадрах с допроса, опубликованных ведомством, Котов заявил, что львенок страдает от лейкемии. По его словам, многочисленные травмы животного — это следствие болезни, а не издевательств:

«Львенка не били, его любили больше, чем себя. <…> Тем более врач подтвердил, что все вот эти телесные переломы были из-за болезни. Ну из-за болезни, может быть из-за неправильного питания, я не ветеринар».

Блогер раскаялся и назвал ошибкой свое решение содержать льва в качестве домашнего животного, а также призвал людей не поступать подобным образом. Он объявил, что уже выделил полмиллиона рублей на лечение львенка, а в будущем планирует построить ему вольер.

В парке львов «Земля прайда», который занимается лечением львицы, подтвердили, что животному диагностировали вирусную лейкемию кошек.

«Это тяжелая инфекция, вызываемая ретровирусом, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к раку (лимфомам, лейкозу), анемии и другим вторичным инфекциям, часто смертельным», — объяснили специалисты.

Они добавили, что болезнь хроническая. При этом прогноз по продолжительности жизни львицы давать сложно — в зависимости от особенностей организма она может прожить как месяц, так и 10 лет.

У животного, помимо лап, сломаны позвоночник и хвост. Ее кости крайне хрупкие и «почти полностью прозрачные». Она испытывает сильную боль, которую ветеринары пытаются заглушить.

Рентген костей львицы, где видны переломы Прокуратура города Москвы

Катал на Rolls-Royce. Как львенок жил у блогера

Как следует из видео, которые Котов выкладывал в своем блоге, дикое животное проживало вместе с ним прямо в квартире в Москве-Сити. По утверждениям мужчины, он кормил львицу говядиной, а на еду тратил 30–50 тысяч рублей в месяц. При этом на кадрах показано, что далеко не всегда мясо было сырым — он давал хищнику, в том числе готовые блюда, которые явно доставили из ресторанов.

«На такси его не повозишь, поэтому пришлось купить ему Rolls-Royce. 20 миллионов рублей. Ну иногда для красивых кадров, чтобы кататься без крыши, я купил еще [Chevrolet] Corvette»,

— говорил блогер, демонстрируя кадры с животным в салонах дорогих автомобилей.

При этом мужчина не показывал, как выгуливал своего питомца. По его словам, в туалет львенок ходил «где захочет» прямо в квартире, а прибирал он за ним пачкой пятитысячных купюр.

Котов, который называет себя «долларовым миллионером с автопарком на $500 тысяч» на видео утверждал, что приобрел львицу за 500 тысяч рублей .

Однако позже в разговоре с телеканалом РЕН ТВ он заявил, что животное якобы принадлежит его другу, а у него оно находилось на передержке. Котов добавил, что «себе хотел второго заказать» в том же месте, что и друг, и уже оплатил покупку.

На этой неделе в соцсетях появилось видео с другим «домашним» львом. В груминг-салон в Санкт-Петербурге привели львенка в возрасте не более двух месяцев, попросив состричь ему когти. После этого сотрудники Роспотребнадзора обратились в полицию с требованием проверить законность владения животным.