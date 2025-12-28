«Киеву надо принять смелое решение». Что Трамп обсуждал с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп позвонит Путину второй раз после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщила Financial Times, Киев обеспокоен фактом звонка, поскольку он может отразиться на «тоне» встречи с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским поговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«У меня только что прошел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным в преддверии моей встречей с президентом Украины Зеленским»,

— написал Трамп.

Он напомнил, что переговоры с главой Украины начнутся в 13:00 по местному времени (21:00 по московскому) в резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич во Флориде.

О чем говорили?

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами уточнил, что Путин и Трамп говорили час и 15 минут , беседа носила дружеский, доброжелательный и деловой характер, а инициатором звонка стал глава США. Американский лидер признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным для урегулирования. При этом Трамп отметил впечатляющие перспективы экономического сотрудничества США с Россией и Украиной после окончания боевых действий. Он убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, а потому будет выстраивать переговоры с Зеленским соответствующим образом.

Путин согласился с предложением своего собеседника продолжить работу в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься проблемами безопасности, а вторая — экономическими вопросами. Ушаков уточнил, что подробности об этих группах станут известны в начале января.

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами, ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — сказал помощник президента РФ.

Он добавил, что для полного прекращения конфликта требуется, прежде всего, чтобы Киев принял «смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу» .

«Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая», — заявил Ушаков.

Путин и Трамп договорились поговорить еще раз уже по итогам встречи делегаций Киева и Вашингтона. Позже Трамп подтвердил это уже перед началом встречи с Зеленским.

Значение звонка

Это девятый телефонный разговор лидеров России и США в 2025 году. В прошлый раз они общались 73 дня назад — 16 октября.

Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин в разговоре с газетой «Ведомости» предположил, что звонком Путину прямо перед встречей с Зеленским Трамп хотел продемонстрировать свою нейтральность и готовность всегда согласовывать детали мирного процесса с Россией . Также эти действия «отрезвляют Европу и Украину», поскольку Трамп показывает, что не поддается манипуляциям союзников.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов добавил, что президент США поддерживает активный диалог с Россией, поскольку идет активное согласование контуров потенциальных крупных договоренностей. По его мнению, после последних контактов делегаций наших стран у Москвы и Вашингтона появилось общее видение ситуации.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X выразил уверенность, что «сторонники войны впали в полную панику» после этих телефонных переговоров.