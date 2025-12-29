Ким Чен Ын посетил учения по запуску стратегических крылатых ракет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на учениях по запуску стратегических крылатых ракет дальнего действия. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения, нацеленные на проверку готовности подразделений дальнобойных ракет к контрудару и отработку ракетчиками навыков по маневрированию и выполнению огневых заданий, прошли на Желтом море.

Ракеты примерно за 10 секунд совершили полет в воздушном пространстве над морем и поразили цель.

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение проведенными учениями, сказав, что их результат стал практическим подтверждением способности КНДР нанести стратегический контрудар. Он подчеркнул, что Пхеньян и впредь будут прилагать все усилия к укреплению и развитию ядерных боевых сил.

25 декабря сообщалось, что лидер Северной Кореи ознакомился с ходом строительства атомного подводного ракетоносца.

Ранее российским военным предложили уникальное северокорейское оружие для ударов по Украине.