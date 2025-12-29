Сын российского депутата устроил пьяный дебош в алкомаркете

В Кумторкалинском районе Дагестана сын местного депутата Даниял Абсаламов устроил пьяный дебош в алкомаркете. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Дебошир с друзьями бил стекла магазина ногами, кидал камни, а внутри алкомаркета разбил бутылки и накинулся на продавщицу. Предварительно, он устроил такую разруху из-за того, что ему не дали денег в долг», — говорится в публикации Telegram-канала SHOT.

Сообщается, что участники погрома были задержаны. По факту случившегося заведено уголовное дело. Отец дебошира был уволен с должности председателя районного собрания депутатов.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале подтвердил данную информацию.

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека», — написал Меликов.

По его словам, никакого снисхождения к задержанным не будет. Оценка их действиям будет дана по всей строгости закона, добавил глава республики.

