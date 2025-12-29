Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Сочи произошел шторм

В Сочи ураганный ветер повредил линии электропередачи в двух районах
Алексей Майшев/РИА Новости

В Сочи ураганный ветер повредил линии электропередачи в Лазаревском и Центральном районах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на городскую мэрию.

«Локально регистрируются случаи повреждения линий электропередачи в Лазаревском и Центральном районах, бригады энергетиков оперативно приступили к восстановлению коммуникаций и переключению потребителей на резервные схемы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В материале отмечается, что в Лазаревском районе уже выпало осадков на 40 миллиметров.

По данным синоптиков, скорость ветра в Сочи может увеличиться до 21 метра в секунду. Кроме того, в городе ожидается гроза, 4-балльный уровень волнения моря, а также осадки в виде мокрого снега на побережье. В горах уровень осадков может достичь 50–60 миллиметров, отмечается в материале.

Накануне в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в предновогодние дни в Сочи ожидаются две волны непогоды, осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду.

Эксперт добавил, что на Красной поляне в первую волну выпадет до 40–50 сантиметров снега, а во вторую — еще почти 70 сантиметров.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523645_rnd_3",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+