В Сочи произошел шторм

В Сочи ураганный ветер повредил линии электропередачи в двух районах

В Сочи ураганный ветер повредил линии электропередачи в Лазаревском и Центральном районах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на городскую мэрию.

«Локально регистрируются случаи повреждения линий электропередачи в Лазаревском и Центральном районах, бригады энергетиков оперативно приступили к восстановлению коммуникаций и переключению потребителей на резервные схемы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В материале отмечается, что в Лазаревском районе уже выпало осадков на 40 миллиметров.

По данным синоптиков, скорость ветра в Сочи может увеличиться до 21 метра в секунду. Кроме того, в городе ожидается гроза, 4-балльный уровень волнения моря, а также осадки в виде мокрого снега на побережье. В горах уровень осадков может достичь 50–60 миллиметров, отмечается в материале.

Накануне в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в предновогодние дни в Сочи ожидаются две волны непогоды, осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду.

Эксперт добавил, что на Красной поляне в первую волну выпадет до 40–50 сантиметров снега, а во вторую — еще почти 70 сантиметров.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.