Для россиян началась самая короткая рабочая неделя года

В России началась двухдневная рабочая неделя, последняя в уходящем году. Информация о ней представлена в производственном календаре, опубликованном на сайте Госдумы.

Последняя неделя уходящего года станет самой короткой: в ней будет всего два рабочих дня — понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Уже в среду, 31 декабря, в РФ начнутся январские каникулы.

«Газета.Ru»

Новогодние праздники традиционно открывают год самым продолжительным периодом отдыха. Такие длительные зимние каникулы стали возможны благодаря переносу выходных дней: праздник, выпадающий на субботу, 3 января, перенесен на пятницу, 9 января. Поскольку 7 января (Рождество Христово) приходится на среду, выходной по случаю этого праздника включен в период 1–8 января. Поэтому вся первая декада месяца — сплошные каникулы. Таким образом, новогодние выходные 2026 года получились рекордными по продолжительности.

