«Крах неизбежен»: отношения Макрона и Мерца испортились из-за Путина

Отношения между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обострились. По данным Der Spiegel, ситуация накалялась уже давно, а предложение французского лидера возобновить диалог с Россией стало последней каплей в череде разногласий, скрывать которые становится все труднее. Ранее СМИ писали, что в Берлине к этой инициативе отнеслись сдержано. При этом Мерц считает, что предложение Макрона не является «значимым вкладом ни в мир, ни в европейское единство».

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил об обострении отношений между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным издания, это произошло после того, как последний заявил о желании возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Der Spiegel отметил, в немецком правительстве говорить про эту ситуацию отказываются. Однако действия Макрона явно не были согласованы с Мерцем, которому не осталось ничего другого, кроме как игнорировать этот вопрос, чтобы не допустить открытого конфликта с Парижем.

Еще раньше мнения двух лидеров также разошли в вопросе изъятия российских активов. Если Мерц активно выступал за этот шаг, то Макрон сыграл ключевую роль в продвижении так называемого плана «Б». Кроме того, президент Франции не поддержал соглашение ЕС о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком MERCOSUR, которое долго лоббировал немецкий канцлер.

«Инцидент с неожиданным предложением Макрона о переговорах — последний в серии франко-германских разногласий, которые становится все труднее скрывать.

Перспективное партнерство Мерца и Макрона, призванное продвинуть Европу вперед и сохранить ее единство, рушится. Крах неизбежен», — добавил журнал.

Макрон предложил возобновить диалог с Россией

В середине декабря французский лидер по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией.

«Я считаю, что разговор с [президентом РФ] Владимиром Путиным снова станет полезным. Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти формат для возобновления этих обсуждений должным образом. В противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной, что не является оптимальным», — отметил Макрон.

Спустя несколько дней официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин готов к диалогу с французским коллегой при его заинтересованности в этом. В администрации Макрона поприветствовали готовность президента РФ, но тем не менее заявили, что, если переговоры все-таки состоятся, они будут проходить «в полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

«Если Макрону есть что сказать и это действительно представляет собой некий сигнал, он знает и его помощники знают, какими путями этот сигнал можно донести и как организовать такой разговор [с Путиным]», — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Однако позже в Елисейском дворце заявили, что президент Франции пока не планирует никаких переговоров с Владимиром Путиным. Также там подчеркнули, что не запланирована и поездка Макрона в Москву.

Как оценили предложение?

Тем не менее предложение французского лидера вызвало вопросы в Брюсселе. Газета Le Figaro обратила внимание на то, что этот эпизод еще раз подчеркнул разногласия стран ЕС по поводу внешней политики блока.

В Германии, как писала Suddeutsche Zeitung, к инициативе президента Франции отнеслись сдержано. Заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер заявил, что в Берлине приняли во внимание эту информацию.

«Мерц не считает предложения Макрона о телефонном разговоре значимым вкладом ни в мир, ни в европейское единство», — добавило издание.

В то же время британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты The Spectator отметил, что предложение президента Франции — абсолютное верное. По его словам, в Европе в последнее время набирает популярность мнение, что игнорирование Москвы не работает.