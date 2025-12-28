«Период тишины». Зачем Россия и Украина ввели перемирие возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ анонсировало временное прекращение огня между Россией и Украиной в районе Запорожской АЭС. Режим тишины ввели для ремонта линии электропередачи, питающей станцию. 16 декабря она была повреждена в результате атаки. Это второй случай за последние месяцы, когда для ремонта станции потребовалось заключать перемирие.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о временном прекращении огня между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проведения на станции необходимого ремонта. Пост об этом представители организации опубликовали в соцсети X.

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный «период тишины» с целью восстановления передачи электроэнергии между распределительными пунктами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, что повышает ядерную безопасность», — написала пресс-служба агентства.

Уточняется, что ремонт выполнят в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии в связи с продолжающимися боевыми действиями. За ходом работ следят специалисты МАГАТЭ. Ожидается, что ремонт продлится несколько дней.

Почему Запорожской АЭС потребовался ремонт?

16 декабря администрация ЗАЭС объявила, что линия электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1» повреждена из-за атаки:

«В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций».

При этом внешнее питание на станцию продолжало поступать по второй ЛЭП — по «Днепровской». Таким образом, электроснабжение ЗАЭС для покрытия собственных нужд удалось сохранить. Происшествие не повлияло на радиационный фон на объекте, безопасность эксплуатации реакторов нарушена не была.

Работа «Ферросплавной-1» после полугода простоя была восстановлена только в ноябре: 7 мая подача энергии отключилась из-за срабатывания автоматической системы защиты. Причины произошедшего не раскрывались.

Более того — 23 сентября из-за атаки ВСУ была повреждена и «Днепровская» ЛЭП, из-за чего Запорожская АЭС оказалась отрезана от внешнего электропитания на 30 дней . Весь этот срок потребности станции в электричестве обеспечивались собственными дизельными генераторами. Для проведения ремонта этой ЛЭП тогда также пришлось объявлять временный режим прекращения огня.

«С целью восстановления штатного внешнего электропитания станции российская сторона поставила перед гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопрос об оказании содействия в установлении режима тишины. После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередач было бы невозможно» — писали в Telegram-канале ЗАЭС.

Возобновить подачу энергии по «Днепровской» удалось только 23 октября. А 8 ноября было объявлено и о восстановлении работы «Ферросплавной-1». Тем не менее уже с 14 по 19 ноября из-за срабатывания автоматической защиты «Днепровская» ЛЭП оказалась отключена, а 6 декабря была остановлена подача энергии сразу по обоим линиям. Устранить причины сбоя удалось в тот же день.

Камень преткновения: судьба ЗАЭС по плану Трампа

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание плана главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева. По его словам, вопрос контроля над ЗАЭС, наряду с территориальным спором, является одним их самых сложных пунктов, компромисса по которому достичь не удается. Как утверждает Зеленский, Вашингтон настаивает на разделении управления станцией между Россией, Украиной и США в формате «33% на 33% на 33%» . Киев же требует полностью лишить Москву контроля над объектом. По словам Зеленского, этот вопрос остается одной из красных линий Украины на предстоящих переговорах с Трампом.

В то же время, по информации газеты «Коммерсантъ», президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета подтвердил обсуждение вопроса о совместном управлении ЗАЭС. Правда, по его словам, речь идет о разделении управления только с США, предоставление части контроля Украине на повестке не стоит.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с порталом News.ru назвал возможное совместное управление ЗАЭС сразу тремя странами «миной замедленного действия»:

«Я не очень понимаю, каким образом может быть контроль между двумя странами, которые ведут боевые действия. Даже если будет заключено перемирие, это не значит, что отношения становятся идеальными и можно будет управлять совместно таким опасным стратегическим объектом, каким является Запорожская атомная станция».

Он также напомнил, что по российской конституции ЗАЭС находится на территории, входящей в состав РФ. А разделение контроля, по мнению Джабарова, не соответствует интересам безопасности ни России, ни Украины.