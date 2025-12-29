Дмитриев дал высокую оценку усилиям Трампа по установлению мира

Дмитриев: весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал написал по-английски на своей странице в социальной сети X.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира.

28 декабря Трамп выразил уверенность в серьезном настрое российского руководства в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

В этот же день Трамп заявил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Беседа продлилась 1 час 15 минут. По итогам разговора президенты договорились снова поговорить по телефону по итогам встречи Трампа и Зеленского, добавил Ушаков.

Ранее Путин посоветовал Киеву прислушаться к умным людям на Западе.