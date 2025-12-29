Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Дмитриев дал высокую оценку усилиям Трампа по установлению мира

Дмитриев: весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира
Jonathan Ernst/Reuters

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал написал по-английски на своей странице в социальной сети X.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира.

28 декабря Трамп выразил уверенность в серьезном настрое российского руководства в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

В этот же день Трамп заявил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Беседа продлилась 1 час 15 минут. По итогам разговора президенты договорились снова поговорить по телефону по итогам встречи Трампа и Зеленского, добавил Ушаков.

Ранее Путин посоветовал Киеву прислушаться к умным людям на Западе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523309_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+