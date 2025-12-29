Размер шрифта
Юрист напомнил о запрете забирать у ребенка подаренные на Новый год деньги

Юрист Печников: забирать у детей подаренные на Новый год деньги незаконно
О том, могут ли родители забрать подаренные деньги у своего ребенка, «Газете.Ru» рассказал юрист Вячеслав Печников.

По словам эксперта, только ребенок является собственником денег и имущества, полученных в дар или по наследству (ч.3 ст. 60 СК РФ), а также то, что ребенок купил на подаренные средства. И несовершеннолетний может распоряжаться всем как захочет.

Печников обратил внимание, что действия законных представителей ребенка (родителей, опекунов) ограничены законом, они не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на сделки по отчуждению имущества подопечного. В перечень входят в том числе обмен и дарение, сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование или залог, а также любые другие действия, которые ведут к уменьшению имущества подопечного.

«Если ребенку до 14 лет, его мать не вправе тратить его деньги без согласия органа опеки. Если ребенку больше 14 лет, мать в принципе не может тратить принадлежащие ребенку деньги, но может давать согласие ребенку на то, чтобы он сам совершал такие траты. При этом согласие мать может дать также только с предварительного разрешения органа опеки. Получается, что и подаренные на Новый год деньги остаются в распоряжении несовершеннолетнего», — заключил юрист.

