В новогоднюю ночь москвичам пообещали «настоящие крепкие морозы»

Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве прогнозируется до -19℃
Maxim Shemetov/Reuters

В столице ожидается резкое понижение температуры в первый день 2026 года, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в новогоднюю ночь прогнозируются «настоящие крепкие морозы». Столбик термометра опустится до -14...-19℃, а днем будет не больше -10...-15℃. Этот показатель на 7–8℃ ниже нормы.

«В среду (31 декабря. — «Газета.Ru») морозы усилятся. Воздушные массы перемещаются в Москву с запада и юго-запада, но они изначально прохладные, потому что воздух с Северного Ледовитого океана перемещается сначала на юг, а затем уже поступает в Москву», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что в начале недели температура в городе будет падать постепенно: с -3...-6℃ в понедельник до -6...-8℃ во вторник. В первых числах января немного потеплеет до «нормальной зимней температуры».

До этого в Гидрометцентре РФ предупредили москвичей о снегопаде. В ночь на понедельник, 29 декабря, снежный покров в столице может вырасти до 3 см, в течение дня осадки продолжатся, а на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее мэр призвал жителей многомиллионного мегаполиса «сидеть дома и делать детей».

