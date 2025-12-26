Закончится ли СВО — и чего еще ждать в 2026 году?

Итак, подходит к концу безумный 2025 год. Признаюсь, прошедшие 12 месяцев оставили лично у меня весьма смешанные впечатления. В декабре 2024-го в них просматривалось много возможностей. По итогу практически все они были упущены. Вместо позитивной повестки на мировой арене царил хаос. Старые правила, институты и альянсы стремительно распадались. Что придет им на смену — решительно неясно. Вместо четкого видения будущего — бесконечные эмоциональные качели.

Примерно в таком состоянии мир входит в 2026-й. На первый взгляд, перспективы выглядят не очень радужными. Даже премьер Италии Джорджа Мелони заявила: «Прошлый год был плохим, а следующий будет еще хуже». Впрочем, не будем впадать в пессимизм — по логике вещей в новом году должны появиться хотя бы первые намеки на определенность. Да и примерные сюжеты уже заранее известны.

Для России центральной темой останется, конечно же, украинский конфликт. Он вступит уже в пятый год. Но, пожалуй, впервые за все его время можно с уверенностью сказать, что для окончания кризиса начинают складываться объективные условия.

В 2025 году в СВО произошло две важные перемены. Во-первых, США покинули проукраинский лагерь, практически свели на нет материальную помощь Киеву и перешли в разряд нейтрального медиатора. Во-вторых, выяснилось, что у Евросоюза нет финансовых и политических ресурсов, чтобы тянуть противостояние с Россией в одиночку. Все точки над «i» окончательно расставил саммит 18–19 декабря, где лидеры ЕС так и не смогли задействовать €210 млрд замороженных российских активов для спонсирования Украины. ЕС с большим трудом согласовал кредит на €90 млрд за счет собственных средств — которого Киеву определенно не хватит.

В результате в 2026 году у России будет высокий шанс завершить СВО на своих условиях. Уже сейчас предлагаемый американцами план максимально близок к нашему видению мира. Остается «дожать» Киев на оставшиеся требования, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Но здесь определенные сроки я бы называть не стал. Очень многое зависит от сугубо военных факторов: способности ВС РФ организовать масштабный прорыв на фронте и способности ВСУ его сдержать.

При нынешних неспешных темпах наступления Украина, вероятно, попытается затянуть урегулирование настолько, насколько это возможно. Хороших вариантов у Киева не осталось. Единственный рабочая стратегия — это каким-то чудом продержаться до ноябрьских выборов в США и надеяться, что после них в дело вернутся дружественные Украине демократы. Впрочем, «чудо» — это здесь ключевое слово.

Промежуточные выборы в конгресс станут центральным сюжетом и в реалити-шоу с Дональдом Трампом в главной роли. Избирательная кампания 2026-го определит, продолжит ли президент США безраздельно властвовать в стране или вторую половину срока он будет вынужден сожительствовать с оппозиционным демократическим парламентом.

Очевидно, Белый дом будет всеми силами стараться избежать второго варианта. Поэтому и в его политике могут произойти заметные перемены. Полагаю, на второй год президентства Трампа станет меньше в международных делах. Основные силы он бросит на внутренние проблемы Америки — будет разбираться с общей инфляцией, ценами на продукты, доступностью жилья и с головой окунется в избирательную кампанию.

На внешнем контуре действия Трампа, вероятно, тоже будут подчинены предвыборной логике. Белый дом может отойти от токсичной темы украинского конфликта — если поймет, что быстрой сделки там не просматривается. Вместе с тем у Трампа появится мотивация вплотную заняться Южной Америкой — в качестве реверанса латиноамериканским избирателям. Опционально — он попробует выставить себя защитником христианства (например, в Нигерии), чтобы заручиться поддержкой верующих консерваторов. Ну и стоит ожидать ухудшения отношений США с ближайшими союзниками из-за торговых споров и регулирования интернета. Здесь на кону: благосклонность ультраправого крыла MAGA и интересы американских IT-корпораций.

Интересные события будут и в Старом Свете. В 2026-м году решится судьба как минимум двух видных европейских лидеров. В апреле парламентские выборы состоятся в Венгрии. Голосование обещает быть очень сложным для Виктора Орбана — его партия «Фидеш» заметно уступает оппозиционной «Тисе». Не исключено, что Орбан уступит свой пост бывшему сопартийцу Питеру Мадьяру, который не разделяет жесткую антиукраинскую и антиевропейскую позицию нынешнего правительства.

Второй кандидат на вылет — премьер Британии Кир Стармер. Самый непопулярный глава правительства в истории Соединенного Королевства отчаянно борется с брожением в Лейбористской партии. Окончательно его судьбу решат местные выборы, которые состоятся в мае. Если лейбористы проиграют их, Стармер может повторить судьбу Бориса Джонсона — уйдет с должности в результате внутрипартийного переворота.

В меньшей опасности (но все же в опасности) находятся канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. На Мерца будут давить низкие рейтинги и разногласия с партнерами по правящей коалиции. Макрона продолжит терроризировать неуправляемый парламент. Пока их позиции относительно стабильными, но нельзя исключать, что проблемы могут неожиданно вылиться в жесткие политические кризисы.

Ну, и крайне любопытно будет наблюдать за судьбой международных институтов. Переживут ли президентство Трампа G7 и G20? Вернется ли у Китая интерес к строительству альтернативных структур? Кого выберут новым генсеком ООН после того, как истекут полномочия Антониу Гутерриша? И самое главное — успеет ли организация к осени починить уже ставший мемом эскалатор? Так что не переключаемся! Рандеву, которое нас ждет в следующем году, будет очень увлекательным.

