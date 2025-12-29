Размер шрифта
Аналитики назвали среднюю стоимость бутерброда с красной икрой в России

«Контур.Маркет»: стоимость бутерброда с красной икрой в РФ составит 168 рублей
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость приготовления одного бутерброда с красной икрой в России составит 168 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Маркета».

Эксперты в рамках исследования проанализировали 1,7 млн чеков для икры, а также 5,6 млн чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года.

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — говорится в анализе.

По данным аналитиков, продуктовый набор для приготовления бутерброда в магазине обойдется в 3355 рублей. Самым дорогим ингредиентом станет икра, чья средняя стоимость в России составляет 2994 рубля за 200 грамм. При этом 180 грамм сливочного масла обойдется в 283 рубля, а хлеб — в 78 рублей.

19 декабря глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил он.

Ранее в Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке красной икры.

