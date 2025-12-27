Почему мы не заметили последние три года

Вот недавно был декабрь… и ооооп! — снова декабрь! Год пролетел, а мы опять с оливье, со старым кино, с новыми ценами на икру и с ощущением, что время мчится быстрее, чем раньше.

По ощущениям, относительно недавно мы встречали новый 2000 год! Готовились! Это был прыжок из одного века в другой. Нас еще тогда пугали концом света, отключением электроэнергии и прочими катаклизмами. И вот пронеслось 25 лет… И в этом декабре заканчивается не только четверть у школьников, но и первая четверть XXI века. Но только почему-то многие хорошо помнят то, что было тогда, и совершенно не могут вспомнить последние два-три года. Ощущение, что они смялись в один ком.

Недавно я пыталась найти один важный отчет, который я писала, как мне казалось, в прошлом году. Я помнила даже время, когда его отправила! Еще бы, мне же вынули весь мозг тогда многочисленными поправками в последний момент. И именно поэтому я помнила, как отправила: взглянула на часы и написала друзьям, что можно уходить в загул. И вот я ищу его, ищу, а его нет. Тогда я стала искать по кодовым словам и нашла. Но оказалось, что все это было не год, а два года назад! Выходит, что прошло два года, а я их не запомнила? Наверняка у вас такое тоже бывало.

Не хочется думать, что это все старость. И мы не будем так думать.

Потому что, как оказалось, это не только старость. Точнее — не только в возрасте дело. Ощущение, что время ускоряется и летит быстрее, — проблема многих. И, как выяснили последние исследования, все дело в «цифровой ловушке». Согласитесь, приятно, что можно на кого-то спихнуть эту проблему.

Перегруженная психика не успевает сохранять полноценные воспоминания. Бесконечная лента новостей в соцсетях и мессенджерах, мемы, видосы, рилсы — все это создает видимость постоянной событийности. Однако мозг быстро распознает это как «шаблоны» и перестает воспринимать как что-то новое.

«Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазать в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости!» — восклицает Ипполит в советской киноклассике. И, собственно, то же самое сейчас говорят западные нейробиологи, правда, другими словами.

Часы, которые можно было бы потратить на живой разговор, встречу в кафе, прогулку в парке, кулинарный-мастер класс или спорт, часто уходят на пассивный просмотр контента. Происходит замещение реального опыта виртуальным. А мозгу нужны настоящие, живые впечатления, чтобы выйти из «серой зоны». Тогда и не будет этого ощущения, что год прошел, число сменилось, ничего не изменилось.

Хорошо, конечно, когда есть возможность три раз в год выезжать в отпуск, чтобы сменить картинку, как советуют специалисты. Но что делать другим, которые составляют 98% населения?

И тут уже тоже все придумано до нас! Как писал Козьма Прутков: «Хочешь быть счастливым — будь им». Правда, теперь это все переупаковали и назвали майндфулнес. Это умение замечать то, что происходит здесь и сейчас. Ощущения, запахи, звуки вокруг. Мозг это будет фиксировать, и таким образом появится ощущение, что жизнь наполнена событиями.

В общем, как обычно: волшебной таблетки не будет. Придется что-то делать самим — например, научиться проживать свою жизнь, обращая внимание на разные мелочи и запоминая их. Кстати, заметьте, что это — совершенно бесплатно. Никаких курсов, никаких коучей. Сплошная экономия.

P.S. И теперь, чтобы закрепить материал, проведем практическую работу. Когда вы закроете этот текст, то попытайтесь вспомнить новое иностранное слово, которое здесь написано.

Уверена, что вы сейчас его снова посмотрели. Фокус внимания — это и есть тот самый механизм, который «растягивает» момент, превращая его в воспоминание. И тогда время не будет проноситься так стремительно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.