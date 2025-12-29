Размер шрифта
Трамп заявил о планах России оказать помощь в восстановлении Украины

Трамп: Россия поможет в восстановлении Украины
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным усилия Москвы по постконфликтному восстановлению Украины. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Да, обсуждал. Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Путин в ходе разговора допускал возможность поставок электроэнергии и других товаров «по очень низким ценам». По словам президента США, в результате их разговора «произошло много хороших вещей».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп перечислил, кто со стороны США будет работать с Россией по Украине.

