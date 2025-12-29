Размер шрифта
К бывшей сети Decathlon подали иск о банкротстве

Компания Nexus Eurasia подала иск о банкротстве сети Desport
Компания Nexus Eurasia подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве АО «Октоблу», которому принадлежит сеть спортивных магазинов Desport (бывший Decathlon). Соответствующая информация следует из картотеки суда.

«Принять заявление ООО «Нексус Евразия» о признании АО «Октоблу» несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу», — говорится в документе.

Иск был подан 23 декабря 2025 года. Его рассмотрят 11 февраля 2026 года.

В октябре «Октоблу» также столкнулась с угрозой банкротства. По данным СМИ, общая сумма исков, поданных к структуре, приблизилась к 850 млн рублей. Выручка компании в прошлом году подошла к 5 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем в 2023 году. При этом убытки достигли почти 3 млрд.

Кроме того, количество магазинов Desport сократилось более чем в полтора раза — с 35 точек до 22. Недавно с иском о банкротстве в суд обратился один из контрагентов компании ООО «Спорт Импекс». Всего в отношении сети магазинов собрано 123 аналогичных дела, что в десятки раз больше, чем годом ранее.

Ранее в России спрогнозировали рост банкротств в 2026 году.

