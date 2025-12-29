Размер шрифта
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив $82 за тройскую унцию
Стоимость серебра на бирже достигла исторического максимума, превысив отметку в $82 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 02:05 мск, цена на серебро с поставкой в марте 2026 года выросла на 7,09% и составила $82,67 за тройскую унцию. Это первый случай в истории, когда его стоимость превысила уровень в $82.

В декабре также стало известно, что серебро будет представлено в качестве одного из товаров в секции «Металлы и сплавы» в рамках торгов на Петербургской бирже по инициативе участников торгов.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в серебро вместо золота.

