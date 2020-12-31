В мире выявлено свыше 83 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии коронавируса положительный результат анализов на COVID-19 получили свыше 83 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом от заболевания излечились уже более 58,8 млн граждан. Однако число летальных исходов во всем мире достигло отметки в 1 810 932 умерших.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 22 381 883 человека, в тяжелом состоянии находятся 106 604 пациента.

В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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