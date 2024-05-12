В Самарской области 15-летний подросток пырнул отца ножом

В Ставропольском районе Самарской области школьник набросился на отца и ударил его ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Ссора между отцом и несовершеннолетним сыном произошла 8 мая, в ходе конфликта 15-летний мальчик схватил нож и ударил им 50-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обстоятельства ссоры устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Назрани полицейские устанавливают обстоятельства ссоры между восьмилетним мальчиком и его 14-летней сестрой, первоклассник ударил девочку ножом в сердце. За жизнь пострадавшей борются врачи, в отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. С братом девочки беседуют полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом в грудь.