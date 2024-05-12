Россиянин выпрыгнул в окно, чтобы догнать грабителя

В поселке Арья Нижегородской области мужчина решил поймать грабителя и бросился за ним из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратился житель поселка Арья, мужчина сообщил, что днем 4 мая к нему в гости пришел знакомый. Приятель должен был забрать у мужчины документы.

В какой-то момент гость схватил со стола телефон и выбежал из квартиры, мужчина понял, что не сумеет догнать грабителя и выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы настигнуть злоумышленника на улице. В момент приземления пострадавший повредил ногу, не смог продолжить погоню и обратился в полицию.

Подозреваемого в совершении ограбления задержали, им оказался ранее судимый 35-летний безработный. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее прохожий догнал, задержал и сдал полиции грабителя, отобравшего браслет у пенсионерки.