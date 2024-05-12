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Рогов заявил, что Макрон «щетинится как еж» при мысли о России

Рогов: Макрон при мысли о России начинает щетиниться как еж

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Omar Havana/AP

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках своих заявлений о России «щетинится как еж». Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Макрон своими мыслями и заявлениями о России щетинится как еж», — подчеркнул он.

При этом Рогов обратил внимание на противоречия в заявлениях Макрона, который, с одной стороны, фактически говорит о войне с Россией, а с другой – о необходимости реализации миротворческой стратегии Франции.

Макрон, отметил Рогов, безуспешно стремится вести многовекторную политику, однако до сих пор не смог решить, каким ему быть – красивым или умным.

До этого сенатор Алексей Пушков сообщал, что французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «прикусить язык» на фоне его риторики в адрес России, в частности о необходимости сдерживания РФ.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал о сигнале Западу по Украине.

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