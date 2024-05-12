Украина может потерять большую часть армии, если решит удерживать Харьковскую область. Об этом австрийский полковник в отставке Мик Райан написал для газеты The New York Times (NYT).

По мнению Райана, попытка Киева удержать Харьковскую область может привести к потере большей части армии, поэтому ВСУ в ближайшее время ожидают «мрачные события».

Он добавил, что моральный дух украинских солдат падает, так как российское наступление на Харьковском направлении оказалось очень масштабным.

До этого национальная полиция Украины сообщала, что с 10 мая эвакуировала 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области.

Полицейские региона эвакуируют гражданское население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.