В двух районах Омской области введен режим ЧС

В двух районах Омской области — Тарском и Тевризском — введен режим ЧС из-за паводка. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева.

«Было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области, в Тарском и Тевризском районах», — поделилась Ахвердиева.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что жителей села Ашеваны, расположенного в Усть-Ишимском районе региона, эвакуировали в связи с весенним паводком.

В настоящее время уровень воды в реке Ишим продолжает расти. Особенно сложная ситуация наблюдается в районе села Ашеваны, подчеркнул глава субъекта. Всего там расположены 137 жилых домов. Численность населения села Ашеваны составляет 224 человека. На данный момент здесь уже подтоплены 25 домов и 40 приусадебных участков.

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