В Литве стартовало голосование на президентских выборах

Около 1 900 избирательных участков открылись в Литве в рамках президентских выборов. Голосование началось в 7:00 (совпадает с мск), передает ТАСС.

В материале отмечается, что одновременно с выборами главы государства в республике проводится референдум о введении института двойного гражданства. Действующее в стране законодательство запрещает наличие двойного гражданства, однако из-за массового отъезда людей на заработки за границу эта тема приобрела особую актуальность.

По данным агентства, избирательные участки будут работать до 20:00 (совпадает с мск). Ожидается, что предварительные результаты голосования будут обнародованы после полуночи.

Из общего числа граждан, проживающих в Литве и за ее пределами, правом голоса обладают 2,385 млн человек. Главу государства избирают путем прямого тайного голосования на пять лет, при этом кандидатом можно стать с 40 лет. Для победы одному из претендентов надо набрать более 50% голосов, в противном случае в республике организуют второй тур выборов.

В этот раз на высший государственный пост в Литве претендуют восемь человек, четверо из которых являются самовыдвиженцами. Фаворитами считаются действующий президент страны Гитанас Науседа, а также премьер-министр Ингрида Шимоните и независимый кандидат Игнас Вегеле.

Ранее литовская «Партия свободы» использовала изображение горящего младенца, чтобы призвать граждан к участию в референдуме по двойному гражданству.