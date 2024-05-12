В подполье заявили об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удары по скоплениям техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области. Об этом со ссылкой на своих коллег рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он отметил, что вечером 11 мая в пригороде Харькова произошли мощные взрывы. Соответствующие звуки раздались к северу от города — между населенными пунктами Русская Лозовая и Циркуны.

Как сказал источник, в данной части региона расположены большой пустырь и несколько лесопарковых зон. При этом последние несколько месяцев гражданское население на эту территорию не пускают.

Лебедев уточнил, что представители подполья в Харькове несколько раз фиксировали движение украинской военной техники в сторону пустыря. В том числе речь идет о машинах реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«В 22:40 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») был взрыв в городе Чугуев. <...> По косвенным данным, множество «скорых», четыре пожарных расчета, удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ», — сообщил координатор николаевского подполья.

Кроме того, несколько прилетов были зарегистрированы в Волчанске. Источник подчеркнул, что один из ударов сопровождался сильным взрывом и выбросом пламени. Через некоторое время из соответствующего района выехали три автомобиля с «грузом 200», добавил Лебедев.

Ранее российские десантники ударили по пехоте ВСУ на островах, которые находятся в дельте реки Днепр.