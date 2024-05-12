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В Белгородской области отменен сигнал тревоги

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

В 7:24 (мск) губернатор Белгородской области заявил о запуске сирены ракетной опасности. Он призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящихся на улице Гладков попросил спуститься в укрытие.

В ночь на 12 мая в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотников.

11 мая Гладков сообщал о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района.

Предварительно, пострадали 28 взрослых и один ребенок. В результате атаки повреждены 4 крыши жилых домов. Различные повреждения получили 49 квартир и 4 коммерческих объекта.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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