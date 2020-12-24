Мурашко назвал победу над COVID-19 задачей на 2021 год

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что победа над пандемией коронавируса является главной задачей на будущий год. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 2021 году России предстоит решить ряд «больших задач».

Он подчеркнул, что также в новом году ведомство должно вернуться к выполнению своих привычных обязанностей после преодоления коронавируса.

«И, конечно же, совершенствование оказания медицинской помощи, повышение качества и внимание к пациенту — это то, что в наших душах, наших сердцах должно быть в 2021 году», — сказал Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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