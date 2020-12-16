ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост заражений COVID-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в мире за неделю. По информации организации, их количество за этот период увеличилось на 4,3 млн.

Согласно ее данным, с 7 по 13 декабря во всем мире зафиксировали 4 329 927 новых случаев инфицирования, умерли еще 75 038 пациентов с COVID-19.

Общее количество выявленных в мире случаев с начала пандемии, по информации ВОЗ, перевалило за 70 млн, скончались почти 1,6 млн человек с коронавирусной инфекцией.

По заражениям лидируют США — 16 041 095. На втором и третьем месте по этому показателю находятся Индия (9 906 165) и Бразилия (6 901 952). Далее идут Россия (2 707 945) и Франция (2 338 726).

В России выявили свыше 2,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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