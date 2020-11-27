ВОЗ обратилась к странам, где эпидситуация идет к стабилизации

Всемирная организация здравоохранения обратилась к странам, где наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение прироста новых случаев коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

Так, технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове призвала руководства таких государств сохранять бдительность.

Она отметила, что организация не хочет видеть, как выходящие из локдауна страны идут к следующему локдауну.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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