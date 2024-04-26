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Депутаты поделились идеями насчет отдыха на майские праздники

В Госдуме рассказали о возможных направлениях поездки на майские праздники

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РИА «Новости»

Калининград, Кавказские Минеральные Воды, Владикавказ, Архыз или Домбай могут стать интересными направлениями поездки на предстоящие майские праздники. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Депутат пояснил, что в большинстве приморских регионов России в мае температура воды еще недостаточно высокая для комфортного купания, однако существуют и альтернативы.

«Напомню только, что Калининград в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения «великого русского философа» Иммануила Канта и в этой связи предлагает гостям особые программы как в городской черте, так и в приморских городках. Отличный вариант отдыха в майские праздники!» — считает Тарбаев.

Депутат также указал направление на Кавказ, где россияне могут с комфортом отдохнуть на минеральных курортах. В это время года на вершинах многих гор остаются снежные шапки, которые украсят вид на праздники, пояснил Тарбаев.

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