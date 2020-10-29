В Москве сохранят резервные госпитали до окончания пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резервные госпитали в столице продолжат работать до окончания пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в эфире «России 1».

По его словам, госпитали будут работать в полном объеме даже при снижении степени загрузки больничных коек для больных с COVID-19.

«Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», — подчеркнул Собянин.

В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Москва в настоящее время на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для борьбы с коронавирусом. Кроме того, столичные медики справляются с числом поступающих госпитализированных с инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших, почти 33 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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