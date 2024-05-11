Ученые выяснили причину частых ночных кошмаров

Американские ученые из Университета Ньюманна в Пенсильвании выяснили, что влияет на содержание кошмарных снов, и по каким причинам они возникают. Исследование опубликовано в научном журнале Dreaming.

Страшные сновидения регулярно видят от 2,4% до 12% взрослых. Их связывают с повышенным эмоциональным стрессом, симптомами посттравматического расстройства и паранойей.

В исследовании приняли участие 166 студентов в возрасте около 21 года. Добровольцев попросили вспомнить, как часто им снились кошмары за последние две недели, общее количество неприятных снов, а также то, насколько жуткими и изматывающими были их ночные видения.

Также участники заполнили анкеты для оценки своего психологического состояния и уровня стресса.

Ученые обнаружили, что частота кошмаров наиболее сильно с психологическими границами и способностью противодействовать стрессу. Это означает, что люди с ослабленной регуляцией эмоций чаще видят страшные сны и сильнее страдают от них.

Также выяснилось, что кошмарные сны обычно не связаны с текущими переживаниями или их отсутствием, а больше обусловлены давно сформировавшимися чертами личности человека. Другими словами, неприятные сновидения чаще зависят от образа мышления.

Ранее ученые нашли причину кошмаров в генах человека.