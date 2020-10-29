Путин заявил, что в РФ не будет вводиться общенациональный локдаун
Михаил Кириллов
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не будет вводиться общенациональный карантин из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
«Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун», — сказал Путин.
По его словам, такие меры могут привести к практически полной остановке бизнеса, что грозит его разорением.
По последним данным, коронавирусом в России заразились уже 1,58 млн человек. Суточный прирост заражений составил 17 717 случаев — рекордное значение с начала пандемии.
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