В России 49 школ ушли на карантин из-за коронавируса, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

«Всего в 49 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это всего лишь 0,12% от общего числа школ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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