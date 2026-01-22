Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Мать заставила дочь ползать на коленях около дома и объяснила все стрессом

В Китае раскритиковали женщину, заставившую дочь ползать на коленях по улице
SCMP

В Китае мать заставила дочь ползти на коленях по улице. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Скандал разгорелся в Шанхае. Местная жительница заставила дочь ползти на коленях по территории ЖК, а когда свидетели вмешались в «воспитательный» процесс, лишь отмахнулась. Инцидент случился 6 января около 21:00, и видео, снятое очевидцами, разлетелось по сети.

Прохожие и пользователи соцсетей остались в шоке от увиденного, после чего полиция решила проверить женщину на жестокое обращение. Родительница объяснила, что решила так наказать ребенка, потому что переживает из-за долгов, в которые семья влезла ради «лучшего образования» дочери.

Комментаторы посоветовали нервной матери обратиться к психиатру вместо того, чтобы наносить девочке еще одну психологическую травму. Грозит ли китаянке какая-либо отвественность, пока не известно.

Ранее россиянин озверел после ухода жены и истязал детей месяцами. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684121_rnd_2",
    "video_id": "record::2a58c106-24c0-462d-8468-10b5df0c7751"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+