Мать заставила дочь ползать на коленях около дома и объяснила все стрессом

В Китае раскритиковали женщину, заставившую дочь ползать на коленях по улице

В Китае мать заставила дочь ползти на коленях по улице. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Скандал разгорелся в Шанхае. Местная жительница заставила дочь ползти на коленях по территории ЖК, а когда свидетели вмешались в «воспитательный» процесс, лишь отмахнулась. Инцидент случился 6 января около 21:00, и видео, снятое очевидцами, разлетелось по сети.

Прохожие и пользователи соцсетей остались в шоке от увиденного, после чего полиция решила проверить женщину на жестокое обращение. Родительница объяснила, что решила так наказать ребенка, потому что переживает из-за долгов, в которые семья влезла ради «лучшего образования» дочери.

Комментаторы посоветовали нервной матери обратиться к психиатру вместо того, чтобы наносить девочке еще одну психологическую травму. Грозит ли китаянке какая-либо отвественность, пока не известно.

