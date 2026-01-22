Размер шрифта
Раскрыт самый сложный вопрос в переговорах Трампа и Зеленского

Политолог Ордуханян: Трамп не сможет убедить Зеленского вывести войска из ДНР
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп вряд ли сумеет убедить украинского лидера Владимира Зеленского вывести войска из ДНР. На данный момент это самый сложный аспект в их переговорах, рассчитывать на положительный исход в этом не стоит, заявил в беседе с «Ридусом» политолог Рафаэль Ордуханян.

Комментируя визит Зеленского в Давос на встречу с Трампом, эксперт напомнил, что спецпредставитель главы Белого дома отмечал наличие одного крайне сложного вопроса, к которому на сегодняшний день свелось урегулирование конфликта. По его мнению, речь идет как раз о выходе ВСУ с территории Донбасса – до сих пор Трамп не смог уговорить Киев пойти на этот шаг, и в будущем вряд ли сможет, так как надо будет заручиться поддержкой европейских политиков, считает Ордуханян.

«Здесь важно понимать, что решение подобных вопросов зависит не только от Зеленского, но и от поддерживающих Украину европейских лидеров, — пояснил политолог. — Думаю, России не стоит рассчитывать, что Трамп кого-то уговорит. Окончательную точку в украинском конфликте поставит российский солдат».

Отметим, что встреча Трампа и Зеленского в Давосе уже началась. Как отмечал научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев, на этих переговорах лидеры стран будут обсуждать итоговую версию плана по мирному урегулированию украинского конфликта. По его мнению, американский президент спешит закрыть этот вопрос, поэтому по итогам беседы в ближайшее время могут прозвучать новые официальные заявления.

Ранее Путин назвал одну из главных тем встречи с представителями Трампа в Москве.

