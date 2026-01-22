Бактерия полости рта может повышать риск рака груди, выяснили ученые

Ученые из Онкологического центра им. Киммела при Университете Джонса Хопкинса выяснили, что бактерия из полости рта, связанная с пародонтитом, может способствовать развитию и агрессивному течению рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Communication and Signaling.

Речь идет о Fusobacterium nucleatum — оральной бактерии, которую ранее уже связывали с колоректальным и некоторыми другими видами рака. Как показало исследование, микроорганизм способен попадать в кровоток и колонизировать ткани молочной железы, где запускает воспаление и предраковые изменения.

В экспериментах на мышиных моделях и клетках рака молочной железы человека ученые выяснили, что присутствие бактерии ускоряет рост опухоли и усиливает распространение раковых клеток в легкие. При локальном воздействии в тканях молочной железы возникали гиперпластические и метапластические изменения — это нераковые состояния, при которых клетки либо чрезмерно делятся, либо меняют свой тип. Такие процессы сопровождались воспалением и повреждением ДНК.

Исследователи также раскрыли возможный молекулярный механизм. Fusobacterium nucleatum вызывала разрывы ДНК и активировала системы ее экстренного восстановления. Один из таких путей — негомологичное соединение концов — работает быстро, но часто с ошибками, что повышает риск мутаций. Даже кратковременный контакт с бактерией усиливал выработку белка DNA-PKcs, связанного с миграцией опухолевых клеток, их инвазией, стволоподобными свойствами и устойчивостью к химиотерапии.

Особенно уязвимыми оказались клетки с мутациями BRCA1. У них на поверхности больше специфического сахара, который облегчает прикрепление бактерии. В результате такие клетки активнее поглощали Fusobacterium nucleatum и дольше ее удерживали, что усиливало повреждение ДНК и рост опухоли.

Авторы подчеркивают, что бактерия может быть особенно опасна для людей с наследственной предрасположенностью к заболеванию. По их словам, бактерия может выступать дополнительным фактором окружающей среды, усиливающим действие генетических мутаций.

