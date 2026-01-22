Размер шрифта
Бактерия полости рта может повышать риск рака груди, выяснили ученые

Cell: бактерия полости рта F. nucleatum может запускать развитие рака груди
Radiological Society of North America

Ученые из Онкологического центра им. Киммела при Университете Джонса Хопкинса выяснили, что бактерия из полости рта, связанная с пародонтитом, может способствовать развитию и агрессивному течению рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Communication and Signaling.

Речь идет о Fusobacterium nucleatum — оральной бактерии, которую ранее уже связывали с колоректальным и некоторыми другими видами рака. Как показало исследование, микроорганизм способен попадать в кровоток и колонизировать ткани молочной железы, где запускает воспаление и предраковые изменения.

В экспериментах на мышиных моделях и клетках рака молочной железы человека ученые выяснили, что присутствие бактерии ускоряет рост опухоли и усиливает распространение раковых клеток в легкие. При локальном воздействии в тканях молочной железы возникали гиперпластические и метапластические изменения — это нераковые состояния, при которых клетки либо чрезмерно делятся, либо меняют свой тип. Такие процессы сопровождались воспалением и повреждением ДНК.

Исследователи также раскрыли возможный молекулярный механизм. Fusobacterium nucleatum вызывала разрывы ДНК и активировала системы ее экстренного восстановления. Один из таких путей — негомологичное соединение концов — работает быстро, но часто с ошибками, что повышает риск мутаций. Даже кратковременный контакт с бактерией усиливал выработку белка DNA-PKcs, связанного с миграцией опухолевых клеток, их инвазией, стволоподобными свойствами и устойчивостью к химиотерапии.

Особенно уязвимыми оказались клетки с мутациями BRCA1. У них на поверхности больше специфического сахара, который облегчает прикрепление бактерии. В результате такие клетки активнее поглощали Fusobacterium nucleatum и дольше ее удерживали, что усиливало повреждение ДНК и рост опухоли.

Авторы подчеркивают, что бактерия может быть особенно опасна для людей с наследственной предрасположенностью к заболеванию. По их словам, бактерия может выступать дополнительным фактором окружающей среды, усиливающим действие генетических мутаций.

Ранее ученые выяснили, когда рак груди может метастазировать в мозг.

