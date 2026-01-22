Размер шрифта
Над Россией уничтожены 14 украинских БПЛА. Военная операция, день 1429-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1429-й день
Александр Река/ТАСС

Силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, три БПЛА — над территорией республики Крым, три БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Краснодарского края. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:52

Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны.

8:29

Лидеры ряда европейских стран хором и поодиночке пытаются убедить США снова стать главным спонсором Украины, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки, вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима», — подчеркнул глава СВР.

8:05

🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских БПЛА

▪️ 4 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 3 – над территорией Республики Крым,
▪️ 3 – над территорией Ростовской области,
▪️ 2 – над территорией Брянской области,
▪️ 1 – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 – над территорией Краснодарского края.

8:00

Сегодня 1429-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
