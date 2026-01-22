Над Россией уничтожены 14 украинских БПЛА. Военная операция, день 1429-й

Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны.
Лидеры ряда европейских стран хором и поодиночке пытаются убедить США снова стать главным спонсором Украины, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.
«Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки, вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима», — подчеркнул глава СВР.
🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских БПЛА
▪️ 4 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 3 – над территорией Республики Крым,
▪️ 3 – над территорией Ростовской области,
▪️ 2 – над территорией Брянской области,
▪️ 1 – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 – над территорией Краснодарского края.
Сегодня 1429-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.