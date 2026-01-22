Над Россией уничтожены 14 украинских БПЛА. Военная операция, день 1429-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, три БПЛА — над территорией республики Крым, три БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Краснодарского края. «Газета.Ru» ведет хронику событий.