Праздники заканчиваются. Как выстроить бюджет на год и не остаться без защиты

С окончанием новогодних праздников приходит время внимательно оценить свое финансовое положение и начать планировать бюджет на грядущий год. Многие россияне традиционно дают себе обещание «начать новую жизнь» с января — в том числе навести порядок в финансах и приступить к накоплениям.

Однако практика показывает, что откладывать деньги и достигать поставленных целей удается не всем. Согласно исследованию СберСтрахования жизни, в 2025 году сбережения формировали 38% россиян, но лишь 13% из них сумели накопить запланированную сумму. Остальным помешали различные факторы: 43% опрошенных признались, что им не хватило времени или мотивации, а 44% копили без четкого плана и целевой суммы. Тем не менее, подавляющее большинство не намерено сдаваться: 77% россиян планируют продолжать откладывать деньги уже в 2026 году. Эти цифры ясно показывают, что вопрос накоплений актуален для многих, и начало года — подходящий момент, чтобы пересмотреть свои финансовые стратегии.

Финансовый год имеет смысл начинать не с жестких ограничений, а с постановки целей. Отпуск, ремонт, покупка жилья, образование, инвестиции. Когда цель сформулирована, становится понятно, сколько нужно откладывать и в какие сроки. Рекомендуем ориентироваться на 10–15% ежемесячного дохода. Для бюджета это, как правило, не критично, а при регулярных отчислениях на дистанции дает ощутимый результат. Особенно если процесс автоматизирован и не зависит от силы воли и настроения.

Но даже самый продуманный финансовый план легко рушится из-за непредвиденных обстоятельств. И здесь важно не закрывать глаза на риски, а учитывать их заранее.

Если в этом году вы планируете взять ипотеку или кредит на ремонт, стоит помнить, что кредит серьезно меняет структуру расходов. Потеря трудоспособности или проблемы со здоровьем в такой ситуации бьют не только по бюджету заемщика, но и по его семье. Ипотечное и кредитное страхование жизни позволяет закрыть этот риск. При наступлении страхового случая компания погашает оставшийся долг перед банком, а близким не приходится решать финансовые вопросы в самый сложный момент.

Другая типичная история для окончания года и начала нового — появление свободных денег. Премия, бонус, средства от продажи имущества или наследство. Держать такую сумму на обычном счете невыгодно, а самостоятельные инвестиции требуют времени и опыта. В этом случае альтернативой может стать долевое страхование жизни. Такой вариант страхования с инвестиционной составляющей позволяет инвестировать средства с порогом входа от 1 000 рублей, одновременно получая страховую защиту. Деньги размещаются в надежных инструментах, а по окончании срока человек получает вложенную сумму и инвестиционный доход. Если же происходит страховой случай с владельцем программы, выплаты и накопления передаются его близким, что существенно может поддержать семью.

Есть и третья категория людей, для которых январь традиционно становится месяцем новых привычек. Спорт, поездки, активный отдых. Все это полезно, но связано с повышенным риском травм. Оформлять долгосрочную страховку ради нескольких тренировок или короткой поездки не всегда рационально. Поэтому все большую популярность получают краткосрочные решения, такие как страхование по часам. Такая защита жизни и здоровья включается только на время активности и оплачивается за часы использования. Она как раз удобна тем, что действует именно тогда, когда действительно нужна.

Финансовая устойчивость не возникает сама по себе. Она складывается из регулярных накоплений, понятных целей и готовности защитить себя от неожиданностей, которые невозможно предусмотреть заранее. Когда эти элементы работают вместе, деньги перестают быть источником постоянного напряжения и превращаются в управляемый инструмент. Конец года и начало нового — удачный момент, чтобы собрать эту систему и дать ей спокойно работать дальше, не возвращаясь к вопросу бюджета каждый месяц с ощущением, что все снова вышло из-под контроля.