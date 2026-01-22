Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

В Сбере рассказали о сферах применения искусственного интеллекта российским бизнесом

Попов: 39% российских компаний используют ИИ для автоматизации бизнес-процессов
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Порядка 39% организаций в России уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач, наибольшее распространение они получили для документооборота, сферы финансов и HR. Об этих результатах исследования СберАналитики и Сбер Бизнес Софт в области автоматизации бизнес-процессов в российских компаниях по итогам 2025 года сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Sber Process Mining Conf 2026.

Согласно исследованию, 70% респондентов используют ИИ для автоматизации корпоративных процессов в сфере документооборота и обработки заявок, 55% — в бухгалтерии и финансовом учете, 34% — в HR-процессах, столько же — для стратегического планирования, 30% — в поддержке клиентов.

В каждой четвертой компании ИИ задействован в сфере продаж и маркетинга (по 25%). 19% компаний используют искусственный интеллект для решения креативных задач.

Самые распространенные инструменты автоматизации в компаниях — электронный документооборот (43%), CRM (42%), чат-боты и голосовые ассистенты (42%), ИИ-агенты и ассистенты (39%), ERP (24%) и бизнес-аналитика (BI) (23%).

При этом внедрение ИИ-ассистентов для автоматизации первой линии поддержки или колл-центра дает быстрый бизнес-эффект и сокращает расходы на оплату труда до 30–40%.

45% респондентов отметили, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи. Более трети опрошенных констатировали снижение доли ручных операций (37%) и количества ошибок в документах и отчеах (36%).

Среди позитивных изменений также называли улучшение качества клиентского сервиса (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных издержек (22%).

«38% участников опроса относятся к крупному бизнесу, около трети — к среднему, 22% — к малому. 49% компаний представляют мегаполисы, 48% — крупные и средние города. Автоматизация перестала быть прерогативой крупных игроков и столичных регионов», — подчеркнул Попов.

По его словам, Сбер реализует более трех тыс. проектов цифровой трансформации вместе со своими клиентами и это обеспечивает им рост выручки на 48% в течение двух лет.

Попов отметил, что растет и количество предприятий, использующих Gen-AI решения Сбера, к концу 2026 года ожидается его десятикратное увеличение.

В опросе приняли участие 559 респондентов.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+