В Сбере рассказали о сферах применения искусственного интеллекта российским бизнесом

Порядка 39% организаций в России уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач, наибольшее распространение они получили для документооборота, сферы финансов и HR. Об этих результатах исследования СберАналитики и Сбер Бизнес Софт в области автоматизации бизнес-процессов в российских компаниях по итогам 2025 года сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Sber Process Mining Conf 2026.

Согласно исследованию, 70% респондентов используют ИИ для автоматизации корпоративных процессов в сфере документооборота и обработки заявок, 55% — в бухгалтерии и финансовом учете, 34% — в HR-процессах, столько же — для стратегического планирования, 30% — в поддержке клиентов.

В каждой четвертой компании ИИ задействован в сфере продаж и маркетинга (по 25%). 19% компаний используют искусственный интеллект для решения креативных задач.

Самые распространенные инструменты автоматизации в компаниях — электронный документооборот (43%), CRM (42%), чат-боты и голосовые ассистенты (42%), ИИ-агенты и ассистенты (39%), ERP (24%) и бизнес-аналитика (BI) (23%).

При этом внедрение ИИ-ассистентов для автоматизации первой линии поддержки или колл-центра дает быстрый бизнес-эффект и сокращает расходы на оплату труда до 30–40%.

45% респондентов отметили, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи. Более трети опрошенных констатировали снижение доли ручных операций (37%) и количества ошибок в документах и отчеах (36%).

Среди позитивных изменений также называли улучшение качества клиентского сервиса (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных издержек (22%).

«38% участников опроса относятся к крупному бизнесу, около трети — к среднему, 22% — к малому. 49% компаний представляют мегаполисы, 48% — крупные и средние города. Автоматизация перестала быть прерогативой крупных игроков и столичных регионов», — подчеркнул Попов.

По его словам, Сбер реализует более трех тыс. проектов цифровой трансформации вместе со своими клиентами и это обеспечивает им рост выручки на 48% в течение двух лет.

Попов отметил, что растет и количество предприятий, использующих Gen-AI решения Сбера, к концу 2026 года ожидается его десятикратное увеличение.

В опросе приняли участие 559 респондентов.