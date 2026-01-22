Размер шрифта
В Приморье разбился туристический автобус с 14 россиянами

В попавшем в ДТП в Приморье автобусе находились 14 россиян и пять граждан Китая 
Более десяти российских туристов и пять граждан Китая находились в автобусе, который попал в ДТП в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хасанского округа в Telegram-канале.

«В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР», — уточнили власти региона.

По имеющимся данным, в результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины и водитель автобуса. Как уточнили в администрации, все — россияне. Предварительно, пострадали девять человек, двое из них находятся в реанимации.

Авария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на 56-м километре дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш. По информации администрации, это происшествие спровоцировало еще ряд ДТП. Пострадали четыре автомобиля, оказавшиеся на месте аварии в момент столкновения автобуса с грузовиком.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом.
 
