В Приморье разбился туристический автобус с 14 россиянами

Более десяти российских туристов и пять граждан Китая находились в автобусе, который попал в ДТП в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хасанского округа в Telegram-канале.
«В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР», — уточнили власти региона.
По имеющимся данным, в результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины и водитель автобуса. Как уточнили в администрации, все — россияне. Предварительно, пострадали девять человек, двое из них находятся в реанимации.
Авария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на 56-м километре дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш. По информации администрации, это происшествие спровоцировало еще ряд ДТП. Пострадали четыре автомобиля, оказавшиеся на месте аварии в момент столкновения автобуса с грузовиком.
По факту случившегося региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом.