«Сегодня будет вечеринка»: ученик школы в Нижнекамске напал с ножом на уборщицу

Напавший на школу в Нижнекамске подросток имел при себе нож, петарды, маску и перчатки

В Нижнекамске семиклассник напал с ножом на уборщицу лицея, а также выстрелил из сигнального устройства. В результате инцидента пострадали сотрудница школы и сам подросток, других учеников эвакуировали. СМИ выяснили, что 13-летний школьник мог планировать нападение — еще в августе он писал, что может прийти 1 сентября «с молотком и ножом, но с огнестрелом будет легче». Кроме того, 22 января он предупредил знакомого, что «сегодня будет вечеринка». Что могло стать причиной нападения — в материале «Газеты.Ru».

Семиклассник напал с ножом на уборщицу в лицее №37 в Нижнекамске, школьника задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Как рассказали в Следственном комитете (СК) РФ, у 13-летнего подростка произошел конфликт с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также выстрелил из сигнального устройства. В результате сам школьник получил повреждения.

«Женщина заметила, как мальчик начал надевать тактические перчатки и достал нож, после чего попыталась отобрать оружие и получила резаные раны рук. В итоге он достал пусковое устройство «сигнал охотника», выстрелил и убежал», — сообщил источник Ura.ru.

Telegram-канал 112 рассказал, что все это произошло во время урока. Сначала в коридоре раздались два громких хлопка, многие не сразу поняли, что происходит. После этого в школе началась паника: дети выбегали из классов и пытались спрятаться. Спустя несколько минут прозвучал еще один резкий звук, после чего из коридора стали доноситься крики и стоны. По предварительным данным, нападавший также взорвал три петарды.

Беляев сообщил, что всех учащихся эвакуировали — никто из детей в результате нападения не пострадал. По словам мэра Нижнекамска, жизни раненой сотрудницы лицея ничего не угрожает.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщил, что у школьника изъяли нож, маску и тактические перчатки. Региональный СК по факту инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

Что известно о нападавшем

По данным СМИ, напавшего на школу подростка зовут Данис, ему 13 лет. Baza раскрыла, что другие ученики охарактеризовали мальчика как странного и замкнутого. По их словам, школьник «любил всякие терроры» и смотрел «ужасные видео».

«Перед нападением он вел себя как обычно — пришел на классный час, но потом куда-то пропал. Вероятно, мальчик пошел переодеваться и готовиться к преступлению», — отметил Telegram-канал.

При этом Baza также подчеркнула, что 13-летний Данис мог готовить нападения не один день. По данным канала, подросток обсуждал план в тематических чатах, доставал необходимую атрибутику и фотографировался в ней. Кроме этого, он отправлял одноклассникам видео с нападениями на школы и высмеивал религию. В соцсетях 13-летнего подростка было много отсылок на преступников, атаковавших учебные или религиозные заведения.

«В январе этого года Данис сменил ник в Telegram на Sygaown — Stop Your Genocide Against Our White Nations («Прекратите ваш геноцид против наших белых наций»). Эту аббревиатуру нанес на свой шлем Тимофей К. из Одинцово, который в декабре убил ученика собственной школы родом из Таджикистана. На аватарку Данис поместил фото Антона Лундина-Петтерссона – убийцы, который в 2015 напал на школу в Тролльхеттане», — рассказал «Осторожно, новости».

Telegram-канал 112 уточнил, что

еще в августе 2025-го подросток писал, что может прийти в школу 1 сентября «с молотком и ножом, но с огнестрелом будет легче».

Mash рассказал, что перед тем, как напасть на лицей, Данис сделал несколько фотографий в маске и с ножом и скинул их в чат одноклассников. Также, по словам школьников, он предупредил знакомого, что «сегодня будет вечеринка» . А после нападения отправил оскорбительное сообщение.

Причина нападения

СМИ приводят разные причины того, почему 13-летний подросток пришел в школу с ножом. Life со ссылкой на SHOT изначально писал, что у Даниса был конфликт с одноклассниками. Такую же версию привел и Mash: Telegram-канал рассказал, что мальчика травили из-за лишнего веса другие ученики. Сам он при этом отвечал тем же — оскорблял и обзывал одноклассников.

Однако родители Даниса утверждают, что у подростка не было конфликта с другими школьниками. По словам отца мальчика, тот никогда ни на что не жаловался и не рассказывал о каких-либо проблемах, в том числе в отношениях с учениками. Учителя также отзывались о семье ребенка положительно.

112 писал, что у них иногда возникали вопросы к поведению Даниса, так как тот мог дерзить, однако в остальном он был обычным учеником. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на школьников также сообщил, что подростка не травили, а сам он был неконфликтным. В то же время в социальных сетях он позировал в военной атрибутике и часто писал агрессивные комментарии.

Еще одной возможной причиной SHOT назвал срыв из-за гибели подруги. По данным Telegram-канала, два дня назад одна из немногих друзей Даниса снимала видео на крыше жилого дома и упала. На днях должны были состояться похороны.

По предварительной версии, школьница поскользнулась. При этом Mash пишет, что одноклассники девочки думают, что ее могли столкнуть.

Надпись «Лиза 20.01.26» нашли на тактической разгрузке, принадлежащей школьнику. Именно так звали его погибшую подругу.