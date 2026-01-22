В Кузбассе задержали подростка за призывы нападать на школы

В Кузбассе завели уголовное дело на подростка за паблики о нападениях на школы

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнюю школьницу из города Прокопьевска за призывы к атакам на школы в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации следствия, ученица девятого класса не только размещала в своем паблике видео, содержащие шокирующий контент, но и открыто заявляла о намерении совершить массовое нападение.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных причин, побудивших девушку к данным действиям.

На период проведения расследования судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Это подразумевает запрет на покидание места проживания без предварительного согласования со следствием.

Расследование по данному уголовному делу продолжается. Представители правоохранительных органов напоминают о том, что распространение материалов экстремистской направленности и публичные призывы к совершению насильственных действий влекут за собой ответственность не зависимо от возраста нарушителя.

Ранее в Подмосковье двое учеников планировали напасть на школу.