«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель Киева — это убийство 50 тыс. российских солдат каждый месяц. Что стоит за этими словами и какой сигнал они посылают Западу, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Для начала подчеркнем, что министр обороны Украины Михаил Федоров в очередной раз показал, что конфликт Киева и Москвы отнюдь не представляет собой битву между светом и тьмой, демократией и автократией, отражение вторжения азиатских варваров на территорию цивилизованной Европы, как это без устали транслируют в Киеве.

Безостановочными стараниями военно-политического руководства Незалежной и лично президента Владимира Зеленского это вооруженное противостояние давно переведено в плоскость межэтнического конфликта, где «замковым камнем» является ненависть ко всему русскому, и слова главы военного ведомства Украины — лишнее тому подтверждение.

Своим заявлением Михаил Федоров более чем ясно продемонстрировал крайне низкий уровень стратегического мышления. Если бы глава военного ведомства Украины хотя бы в первом приближении был стратегом (а он обязан быть им по занимаемой должности), то он в своих программных выступлениях должен был сказать о стратегических целях военных действий и задачах Вооруженных сил Украины, остановился бы на их содержании, последовательности и способах выполнения. Обязательно бы сказал, какие для этого необходимы силы и средства, как их распределить и согласовать усилия стратегических группировок. Наконец, не забыл бы и о всестороннем обеспечении и управлении ими в интересах успешного достижения политических целей в войне.

Министр обороны Украины мог бы и порассуждать о разгроме группировок противника, овладении стратегической инициативой, захвате важных рубежей и создании условий для перехода в стратегическое наступление («контрнаступ», как любят говорить в Киеве) или об организации последующих оборонительных действий.

Но подобная терминология новому главе военного ведомства Незалежной, похоже, просто неизвестна.

Безусловно, в ходе военных действий военачальники любой армии любого государства стремятся нанести противнику неприемлемые безвозвратные и санитарные потери, вывести из строя максимальное количество вооружения и военной техники неприятеля и завершить конфликт в максимально короткие сроки. Но никто и никогда в открытую не говорит об убийствах военнослужащих противоборствующей стороны.

А своими словами глава военного ведомства Украины показал, что он достойный наследник всего сонма украинских бандитов — начиная от Бандеры, Коновальца, Мельника и заканчивая Шухевичем. И это лишний раз является напоминанием всему коллективному Западу: «вы поддерживаете бандитов и убийц, а не поборников демократии».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).