«Неуважение к народу страны»: блогера из РФ арестовали на Филиппинах из-за ВИЧ

SHOT: треш-стример Чехов арестован на Филиппинах за угрозу распространения ВИЧ
Telegram-канал «SHOT»

На Филиппинах арестовали российского блогера Никиту Чехова, который якобы приехал распространять ВИЧ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает Telegram-канал, 21-летний треш-стример Никита Чехов прибыл в страну из Шанхая 15 января. Сразу после этого он опубликовал видео, в котором заявил о своих планах распространять заболевание среди местных жителей.

Ролик быстро распространился по филиппинским социальным сетям, вызвав панику среди населения. Таким образом Чехов обратил на себя внимание местных правоохранительных органов, которые вскоре задержали россиянина за угрозу распространения ВИЧ.

«Представители местных властей уже заявили, что российский блогер показал свое неуважение к народу страны», — подчеркивается в публикации.

Сейчас Чехов находится в следственном изоляторе под стражей, ему грозит депортация.

Накануне сообщалось, что туриста из Германии арестовали в Таиланде за кражу тапочек из спа-салона. Инцидент произошел в салоне Thanya Spa and Massage на улице Ранонг, сотрудники салона рассказали, что в результате из кассы пропали 2000 бат (около 5 тыс. рублей — прим. ред.), а также пляжные тапочки.

Ранее соседи Долиной подтвердили, что певица давно не появляется в своей резиденции. 

