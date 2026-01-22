Полностью признал вину: экс-глава «Локомотива» дал показания по делу об убийстве

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов дал признательные показания по делу о заказном убийстве советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова в 2002 году. По данным следствия, Липатов выплатил $200 тыс. для ликвидации Фоминова из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос. Липатов возглавлял «Локомотив» с 2002-го по 2010-й: за это время «железнодорожники» дважды выиграли чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России и добились лучшего для себя результата в Лиге чемпионов УЕФА.

Суд за преступление 23-летней давности

В Одинцовском городском суде Московской области началось рассмотрение дела по существу о подстрекательстве к убийству по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также пособничестве в убийстве в отношении Сергея Липатова, бывшего председателя совета директоров ФК «Локомотив», экс-главы «Транстелекома» и совладельца Межтрастбанка.

Липатова арестовали 22 апреля 2025 года. По версии следствия, в 2002 году он организовал убийство 52-летнего Александра Фоминова — директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника министра путей сообщения РФ. Мотивом был коммерческий конфликт: Фоминов якобы требовал от Липатова «абонентскую плату» за лоббирование и сохранение выгодных контрактов его компаний с министерством путей сообщения. Липатов из личной неприязни и для решения бизнес-вопроса заплатил киллерам сумму в размере $200 тыс.

Убийство произошло в Одинцовском районе Подмосковья в 2002-м: Фоминова застрелили из пистолета, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе «Аграрник».

Как утверждает следствие, Липатов действовал через посредников: бывшего сотрудника МВД Алексея Чеботарева, бывшего военнослужащего Павла Христева, экс-сотрудника РУОП Леонида Ракогона и Олега Михалева, работавшего в ФСБ. Это преступление связано с серией заказных убийств, включая дело миллиардера Валерия Цимбаева.

По сообщениям корреспондента РИА Новости, на первом заседании Липатов полностью признал вину.

«Да, вину признаю в полном объеме», — заявил он в зале суда.

Липатов во главе «Локомотива»

Бывший глава «Транстелекома» вошел в совет директоров в 2002 году, в год первого чемпионства «железнодорожников» в советской и российской истории. Благодаря ему москвичи получили право поучаствовать в третьем отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов, где им противостоял донецкий «Шахтер». После неудачи в первой игре, прошедшей на Украине, дома красно-зеленые взяли уверенный реванш и прошли в групповую стадию, где со второго места квалифицировались в 1/8 финала.

В первом и последнем для себя раунде плей-офф Лиги чемпионов 2004 года «Локомотив» встречался с «Монако». Домашняя победа со счетом 2:1, добытая при ярчайшей игре полузащитника Марата Измайлова, вселяла надежду на выход в четвертьфинал, однако минимальное гостевое поражение (0:1) при полном судейском бардаке лишило шансов на проход дальше.

По неироничному мнению фанатов и экспертов, из-за действий арбитра в ответном матче с «Монако» «железнодорожники» лишились ни много ни мало места в финале турнира — монегаски после успеха в противоборстве с «Локо» добрались до решающей игры в Гельзенкирхене, где разгромно уступили «Порту» (0:3).

2004 год скрасил для красно-зеленых второй чемпионский титул, а в 2005-м команда выиграла первый в истории России Суперкубок. В следующем году пост президента клуба покинул Валерий Филатов, на его должность вступил экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин, а Сергей Липатов стал главой совета директоров красно-зеленых.

«Транстелеком», возглаляемый Липатовым, наряду с РЖД выступал ключевым спонсором «Локомотива», что позволяло ему напрямую влиять на бюджет клуба. В августе 2007 года при финансовом содействии обеих компаний в Москве состоялся первый Кубок РЖД — на арене в Черкизове предсезонную подготовку к старту европейского сезона проводили ПСВ из Эйнховена, мадридский «Реал» и «Милан». Год спустя турнир состоялся вновь — в Москву снова приехал «Милан», а вместе с ним еще и лондонский «Челси» с «Севильей». Естественно, от России на Кубке РЖД выступали игроки «Локомотива».

Результаты клуба в чемпионате России при Липатове ухудшились — команда перестала попадать в медальную тройку и выбывала на ранних стадиях еврокубков. Усиливались и конфликты внутри руководства, из-за чего Юрий Семин покинул команду и переехал на работу в Киев, где возглавил местное «Динамо», с которым триумфально выиграл Украинскую премьер-лигу в 2009 году и дошел вместе с бело-синими до полуфинала Кубка УЕФА.

Давление на Липатова увеличивалось — болельщики требовали отставки руководителя, которая в конце концов состоялась в 2010-м. Любопытно, что уход из «Локомотива» совпал с его уходом из «Транстелекома» — после смены руководства в РЖД остаться в руководстве оператора связи ему не удалось.

После завершения работы в «Локомотиве» Липатов еще некоторое время продолжал принимать участие в работе Российского футбольного союза (РФС), будучи приглашенным лицом на заседаниях исполкома.

В ноябре 2017 года Липатов был арестован — ему инкриминировалось хищение денег из обанкротившегося в 2016 году «Межтрастбанка». Своей вины в произошедшем обвиняемый не признал.