Экс-бойфренд Люси Чеботиной задолжал налоговой более 2,1 млн рублей

Компания певца ЮрКисса задолжала налоговой более 2,1 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У компании, учредителем которой является певец Юрий Киселев, накопился долг перед налоговой. «Газета.Ru» выяснила из данных сервиса «Прозрачный бизнес», что с ноября 2025 года предприятие должно ФНС более 2,1 млн рублей.

Артист, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, занимается не только творчеством, но и бизнесом. Он является учредителем в 15 организациях. У двух из них есть долги перед налоговой. Компания ООО «РМГ», занимающаяся деятельностью агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, должна выплатить 2 млн 177 тысяч рублей. А торгующая одеждой ООО «АВСК» — штраф в размере 3 тысяч рублей.

Также, согласно данным сервиса Rusprofile, в отношении ООО «РМГ» было открыто исполнительное производство. Представители ООО «ТЕХЗАКАЗ СКОЛКОВО» потребовали взыскать с организации более 9 млн рублей исполнительского сбора.

Юрий Киселев два года назад состоял в отношениях с Люсей Чеботиной. После расставания певица делилась, что любила артиста, но сам он мог воспринимать их роман как пиар. Остаться друзьями после разрыва у звезд не получилось. В 2025 году на премии МУЗ-ТВ Чеботина публично обратилась к бывшему возлюбленному и потребовала вернуть ей права на песни.

Ранее Люся Чеботина рассказала о новом возлюбленном после расставания с ЮрКиссом.

