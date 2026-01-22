В России раскрыли бизнес-планы Трампа в рамках «Совета мира»

Работа инициированного президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» вряд ли будет пересекаться по своему функционалу с ООН, это скорее будет еще один бизнес-проект американского лидера. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Изначально «Совет мира» позиционировался как организация, которая будет помогать в дальнейшем решении конфликта в Газе, а мы помним, что Трамп неоднократно озвучивал бизнес-план по превращению Газы в новый туристический рай. Я полагаю, что Трампу подобный орган нужен, чтобы реализовать вот этот свой проект и завести таким образом в Газу деньги для бизнеса. Просто по итогам решили в уставе организации одной Газой не ограничиваться и расширить амбиции на весь мир», — сказал политолог.

По его мнению, новая площадка может быть даже очень полезной для осуществления контактов в бизнес-сфере, в том числе и для России.

«Деньги со взносов уже собираются, контакты налажены, так что работа идет. Россия также могла бы свои интересы через «Совет мира» продвигать. Президент Путин уже обмолвился о необходимости разморозить российские активы, так что новая площадка вполне подходящее место для этого обсуждения», — отметил Дробницкий.

22 января в рамках экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира» в присутствии представителей стран-участниц. Устав новой структуры был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавшими инициативу Вашингтона.

